2020/07/15 | 21:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "أصحاب الكهف" تتبنى استهداف "رتل لقوات اجنبية" في العراق

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