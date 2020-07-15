النصر يدعم اجراءات الكاظمي ويطالب بتطبيقات شاملة

2020/07/15 | 21:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداكد ائتلاف النصر، اليوم الاربعاء، انه يدعم اجراءات حكومة الكاظمي، فيما طالب بتطبيقات شاملة.وقال في بيان اننا ندعم "اجراءات حكومة الكاظمي الهادفة لبسط سلطة الدولة على بعض المنافذ البرية والبحرية، ويطالبها بنفس الوقت شمول جميع بوابات الدولة ومنافذها البرية والبحرية والجوية بنفس الاجراءات لضمان امتداد سلطة وسيادة الدولة على جميع منافذها من شمالها لجنوبها".وشدد على انّ "سيادة الدولة لا تتجزا، وعلى السلطات الاتحادية ممارسة صلاحياتها الدستورية على جميع اراضي الدولة، لحفظ وحدتها وسيادتها من الفوضى والتمرد والاستلاب".

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