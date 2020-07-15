ميلان يضم لاعب إشبيلية بشكل نهائي

2020/07/15 | 21:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن نادي ميلان الإيطالي في بيان رسمي اليوم الأربعاء، ضم الدنماركي سيمون كاير بشكل نهائي من صفوف إشبيلية الإسباني لمدة عامين مقبلين.وأكد النادي الإيطالي العريق في بيانه، تفعيل بند شراء كاير البالغ 31 عاما من النادي الأندلسي، بعد أن لعب على سبيل الإعارة مع “الروسونيري” منذ شهر يناير الماضي.وانتقل كاير صاحب […]

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