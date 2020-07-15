2020/07/15 | 21:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فصيل شيعي مسلح يتبنى عملية استهداف رتل امريكي في مكيشيفة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فصيل شيعي مسلح يتبنى عملية استهداف رتل امريكي في مكيشيفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).