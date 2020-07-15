مع نهاية جولته في البصرة.. الكاظمي يطيح بثمانية مسؤولين كبار

2020/07/15 | 21:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرمع نهاية جولة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في البصرة، كشف مصدر حكومي رفيع عن إقالة ثمانية من أبرز المسؤولين في ميناء أم قصر أحد أهم المنافذ الحدودية للعراق.

وقال المصدر في حديث لـ"الترا عراق"، الأربعاء 15 تموز/يوليو، إن "الكاظمي أصدر أوامر بإقالة 4 مسؤولين كبار في الميناء مع معاونيهم".

وبين، أن حملة الإقالات شملت حميد حسين علي، مدير مركز أم قصر الشمالي ومعاونه، علاء عبد المنعم داوود مدير مركز أم قصر الجنوبي ومعاونه، عبد الجليل صبحي جاسم، مدير مركز أم قصر الأوسط ومعاونه، فضلاً عن مؤيد ياسين عبد الجبار، مدير كمرك بوابة البصرة مع معانه أيضًا.

والحملة هي الأكبر منذ أطلق الكاظمي حملته للسيطرة على المنافذ الحدودية في البلاد والتي تعد واحدة من أكبر ملفات الفساد الذي تشترك فيه جهات سياسية وفصائل مسلحة فضلاً عن عشائر وجهات أخرى.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق الأربعاء، توجيهات جديدة لحماية المنافذ الحدودية خلال تفقده ميناء أم قصر الشمالي في البصرة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "الكاظمي، أجرى جولة في ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة، وذلك في إطار حملة مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية".

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وأضاف البيان أن "مدير عام المنافذ الحدودية قدم عرضًا مفصلًا عن واقع ميناء أم قصر الجنوبي والأوسط والشمالي، والآليات والإجراءات المتخذة لانسيابية العمل هناك، وما تم اتخاذه في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء".

ووجّه الكاظمي، وفق البيان، بـ"بحماية الحرم الجمركي في الموانئ من قبل قوات عسكرية ومنع أي قوة أو جهة تحاول الدخول إليه عنوة"، كما وجّه بالحد من الإجراءات الروتينية المعقدة، والعمل على تدوير الموظفين للحد من الفساد"، مؤكدًا أن "الجميع تحت المراقبة، ولدينا معلومات عن الفاسدين في الموانئ ستتم ملاحقتهم قانونيًا".

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