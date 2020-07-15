لجنة النزاهة توصي بشمول جميع الوزارات بحملة البحث عن المليارات

2020/07/15 | 21:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأوصت لجنة النزاهة في مجلس النواب، الأربعاء، بشمول وزارات الدولة في التحقيقات البرلمانية حول الأموال المهدورة وعمليات الفساد.

وقال عضو اللجنة صباح طلوبي في تصريح، 15 تموز/يوليو، إن "شمول جميع الوزارات بالتحقيق عن الأموال المهدورة وأسباب ضياعها مطلب مهم، بسبب ما تم تهريبه من أموال خلال السنوات الماضية".

وأضاف، أن "هدف اللجان التحقيقية هو البحث عن أموال الوزارات المنهوبة ومصيرها وأسباب ضياعها" معربًا عن أمله في أن "يفرض مجلس النواب آلية معينة، قد تحتاج إلى قانون أو تشريع".

وأوضح، أن "الوزارات كانت مقسمة طوال السنوات المنصرمة، وأن الأمور بدأت تتضح حاليًا في ظل وجود وزراء مستقلين ورغبة في المحاسبة".

وكانت لجنة التحقيق بعقود وزارة الكهرباء، قد عقدت الإثنين 13 تموز/يوليو، أولى جلساتها برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي.

وأندلعت أزمة الكهرباء مجددًا في البلاد، مع أول أشهر الصيف، لتثير غضب الشارع وتفتح باب اتهامات واسعة على السلطات بإهدار عشرات إن لم يكن مليارات الدولارات على ملف الطاقة دون الوصول إلى أية نتائج ملموسة منذ 17 عامًا.

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