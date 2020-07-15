جهاز مكافحة الارهاب يقتل ستة دواعش بعملية امنية جنوبي كركوك

2020/07/15 | 21:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الاربعاء، مقتل ستة “ارهابيين” بعملية امنية جنوب كركوك.وقال الجهاز في بيان، إنه “فجر اليوم الأربعاء شرعت قوات جهاز مُكافحة الإرهاب وبإسناد جوي من طيران التحالف الدولي بعملية أمنية في وادي الشاي جنوب مُحافظة كركوك تمكن فيها أبطالُنا من قتل (٦) إرهابيين من فلول عصابات داعـش الإرهابية”.وأضاف، أن “جهاز مُكافحة الإرهاب، تمكن أيضاً من إلقاء القبض على عنُصر إرهابي في منطقة أبو غريب غرب بغداد و (٣) عناصر آخرين من الشبكات الإرهابية التابعة لعصابات داعـش في منطقة التاجي شمال العاصمة بغداد”.

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