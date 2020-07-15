2020/07/15 | 21:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ذكر شهود عيان ان انفجارا في منطقة ابو غريب غرب بغداد ادى الى مقتل شخص واصابة اثنين بجروح.وقال الشهود في اتصال مع (المستقلة) ان عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم قرب معمل الهياكل الكونكريتية في منطقة ابو غريب غرب بغداد ادى الى مقتل شخص واصابة اثنين.واشار المصدر الى ان القوات الامنية سارعت لتطويق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل شخص وجرح اثنين نتيجة انفجار عبوة في ابو غريب) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل شخص وجرح اثنين نتيجة انفجار عبوة في ابو غريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).