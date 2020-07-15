كورونا.. أول توضيح طبي عراقي بشأن حقنة الاكتيميرا وعلاج الكاليثرا ومدى فاعليتهما مع الحالات الشديدة

2020/07/15 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أوضح طبيب عراقي الموقف الصحي من استخدام حقنة الاكتيميرا وعلاج الكاليثرا في مواجهة فيروس كورونا في العراق ومدى فاعليتهما وسبب ارتفاع سعريهما .

وقال المتخصص بعلم الوبائيات د.



وسام التميمي ان " حقنة الاكتيميرا تحتوي على مضادات للأجسام المناعية وهي تستخدم للحالات المتقدمة جدا من كورونا وهي بالأصل علاج للروماتيزم والهدف منها إيقاف افراز انزيم الانترولوكين بنسب عالية جدا ما قد يتسبب بحدوث عجز بأجهزة الجسم".

ولفت الى ان "سعرها المرتفع يتحكم به من يستوردها للعراق واستخدامها محدود جدا ومع من يفرزون الأجسام المناعية بشكل كبير يستدعي تدخلا للسيطرة عليه".

وفيما يتعلق بعلاج الكاليثرا أوضح " أيضا هناك علاج موجود بالبروتوكول العلاجي هو الكاليثرا وهو مضاد فيروسي تقدمه للدولة مجانا للمرضى الراقدين بينما يقوم البعض بشرائه من الصيدليات وبسعر يصل إلى 800 دولار ممن يبحثون عن العلاج داخل المنازل ونقول للجميع ليست كل الحالات تتطلب شراء هكذا ادوية خاصة من لديهم اعراض خفيفة او ليس لديهم اعراض".

وفي أخر بروتوكول علاجي مُحدص رخصت وزارة الصحة العراقية استخدام علاجي ’’افيفافير’’ الروسي و ’’ريمدسفير’’ الاميركي للتعامل مع الحالات المتقدمة والشديدة من فيروس كورونا ، فيما لم يدخل العلاجان حتى الآن وفقاً لمسؤولين رسمياً الاستخدام بانتظار توفيرهما بكميات كافية ونجاح التجارب العلاجية.

وفي وقت سابق ، كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن دواء لعلاج التهاب المفاصل يٌسمى اكتيميرا اُستخدم في علاج فيروس كورونا المستجد في الصين، ساعد في علاج 95% من المرضى الذين تعاطوا الدواء.

وأكد التقرير أن المرضى الذين تماثلوا للشفاء، كانوا مصابين بأعراض خطيرة، وخرجوا من المستشفى خلال أسبوعين، وفقاً للصحيفة.

كما أكد التقرير أن الأطباء الصينيين استخدموا الدواء لمكافحة رد الفعل المفرط للجهاز المناعي للمصابين بالفيروس، والذي قد يكون وراء فشل عمل بعض أعضاء جسم الإنسان، ما قد يسبب الوفاة.

وقد وافقت السلطات الصينية على هذا الدواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا، الذين يعانون التهابات خطيرة في الرئة، كما بدأت إدارة الأدوية الفيدرالية في الولايات المتحدة بإجراء تجارب على الدواء، للتأكد من فاعليته، وفقاً للصحيفة البريطانية.

من جانبه، أفاد الدكتور Xiaoling Xu أن مركز تفشي المرض في الصين استخدم الدواء للمصابين الذي يعانون أعراضاً حادة، مشيراً إلى أن النتائج كانت "مذهلة"، وأن المصابين تخلصوا من أعراض المرض بسرعة.

كما أشارت النتائج الأولى لتجربة سريرية أجريت على 129 مريضاً يعانون شكلاً معتدلاً أو شديداً من «كوفيد 19»، في فرنسا، إلى أن عقار توسيليزوماب يحد من خطر الدخول إلى العناية المركزة أو الوفاة، ما يُشكل دعماً مهماً للمستشفيات العامة، في باريس.

وكان عالم الأورام الإيطالي باولو أسيتيرتو صرح أمس، بأنه تم التأكد من أن دواء Tocilizumab المستخدم حتى الآن في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، يعطي نتائج جيدة في علاج المصابين بفيروس كورونا.

ويأمل باولو أسيتيرتو، مدير العلاج المناعي للأورام بمستشفى “باسكال” أن يتحوّل هذا الدواء إلى سلاح جديد فعال لمكافحة الفيروسات التاجية.

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بغداد اليوم - متابعة

حدد متخصص بعلم الوبائيات مؤشرات ايجابية قال ان استمرارها سيمهد لتسطيح منحنى الاصابات بفيروس كورونا والسيطرة على الوباء في العراق.

وقال المتخصص بعلم الوبائيات بدائرة صحة بغداد / الرصافة د.



وسام التميمي في مقابلة متلفزة تابعت

بغداد اليوم _ بغداد

تحدث المتخصص بعلم الوبائيات في دائرة صحة الرصافة، د.



وسام التميمي، اليوم الاربعاء، عن طرق انتقال فيروس كورونا من شخص إلى آخر، فيما ذكر طرق الوقاية المؤكدة من الفيروس.

وقال وسام التميمي، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد

بغداد اليوم- بغداد

اصدرت دائرة صحة الكرخ/ بغداد، اليوم الاربعاء، توضيحا بخصوص التوزيع الجغرافي للاصابات الجديدة المسجلة بكورونا، خلال 24 ساعة الماضية.

وذكر مدير الدائرة جاسب الحجامي ان "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الح

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