لطفي لبيب متمسك بالفن رغم معاناته من الجلطة 

2020/07/15 | 22:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشف الفنان القدير لطفي لبيب عن تفاصيل حالته الصحية والوعكة التي مر بها خلال الفترة الأخيرة، وموقفه من الاعتزال.وقال لبيب في لقاء مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج “التاسعة” على التلفزيون المصري، إنه أصيب بجلطة في المخ عطّلت الجانب الأيسر من جسمه، موضحًا: “لست في كامل رونقى، ولكن ليس معنى كلامى انى سأعتزل فوقت […]

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