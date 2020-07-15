8 خرافات شائعة حول “كوفيد-19”

2020/07/15 | 22:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع استمرار فيروس كورونا الجديد، بإصابة الكثيرين في جميع أنحاء العالم، تستمر المقالات الإخبارية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي حول تفشي المرض في الانتشار عبر الإنترنت.ولهذا قام موقع “لايف ساينس” العلمي بتجميع قائمة من الأساطير الأكثر انتشارا حول فيروس كورونا الجديدة المعروف باسم SARS-CoV-2 و”كوفيد-19″ المرض الناتج عنه، وشرح لماذا هذه الشائعات مضللة.– الخرافة: …

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