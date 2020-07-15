2020/07/15 | 22:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الاربعاء، مقتل ستة “ارهابيين” بعملية امنية جنوب كركوك.وقال الجهاز في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إنه “فجر اليوم الأربعاء شرعت قوات جهاز مُكافحة الإرهاب وبإسناد جوي من طيران التحالف الدولي بعملية أمنية في وادي الشاي جنوب مُحافظة كركوك تمكن فيها أبطالُنا من قتل (٦) إرهابيين من فلول عصابات داعـش …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 6 “ارهابيين” بعملية امنية جنوب كركوك وكالة تقدم الاخبارية.

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