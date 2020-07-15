بالفيديو،، جدول الامتحانات النهائية للسادس الاعدادي بفروعه كافة للعام الدراسي الحالي

2020/07/15 | 22:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشرت قنوات وزارة التربية المرئية، اليوم الاربعاء، جدول الامتحانات النهائية للدور الاول في العام الدراسي الحالي 2019/2020.وذكرت الوزارة ان الجدول شمل “السادس الاعدادي بفروعه [العلمي ( الاحيائي ، التطبيقي )، الادبي ، المهني ( الصناعي، التجاري، الفنون التطبيقية، الزراعي، فرع الحسوب وتقنية المعلومات ، التمريض )] للعام الدراسي (٢٠١٩-٢٠٢٠) / الدور […]

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