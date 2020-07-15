بعد أربعة اشهر من الاغلاق ..ديزني لاند في باريس تفتح أبوابها مجددا

2020/07/15 | 22:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..استقبلت ملاهي ديزني لاند في باريس الزوار من جديد يوم الأربعاء بالكمامات وإجراءات التباعد الاجتماعي بعد إغلاقها لمدة أربعة أشهر بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.وتدفق الزوار في الصباح ومنهم مجموعة تضع آذان ميكي ماوس ويرقص أفرادها مرحا وهم يدخلون أشهر ملاهي في أوروبا.ووضع الكمامات إجباري والحجز المسبق ضروري.كما طُلب من […]

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