2020/07/15 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فنون قتالية مختلطة جزيرة القتال بُنيت في الإمارات لتعليم رياضة القوة ابو ظبي – الزمان في فيلم بروس لي الشهير (دخول التنين) عام 1973 نشهد تجمع أعظم مقاتلي العالم في جزيرة خاصة لمسابقة فنون الدفاع عن النفس، قبل تحقيقهم الانتصار على “إمبراطورية جزيرة شريرة”.وما حدث في ذلك الفيلم يتحول اليوم إلى واقع، مع توجه عدد […]

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