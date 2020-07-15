2020/07/15 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإغتيالات نتاج ديمقراطية الإحتلال – عمار الربيعي باريس لقد كان الاحتلال الامريكي البريطاني للعراق مأساة تاريخية فادحة في تاريخ العراق وفي تاريخ الدول العربية.لان احتلال العراق كان الخطوة الاولى لتفتيت المنطقة واشعال الحروب فيها وهكذا كانت حيث دمرت كل من ليبيا وسوريا واليمن كما كان هناك خريف عربي اطلق عليه ظلما ربيعا عربيا والسبب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الإغتيالات نتاج ديمقراطية الإحتلال – عمار الربيعي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الإغتيالات نتاج ديمقراطية الإحتلال – عمار الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).