2020/07/15 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفاوضات بغداد وأربيل إلى أين؟ الدستور هو الفيصل للوصول إلى التفاهم والإتفاق – حامد محمد علي أربيل اقليم كوردستان كان شبه مستقل منذ انتفاضة آذار 1991 وانسحاب ادارات الدولة العراقية من مدن الاقليم، آنذاك.وبعد سقوط النظام السابق في نيسان 2002، وانخراط الاحزاب الكوردستانية في الواقع الجديد ومشاركتهم في بناء الدولة العراقية من جديد واقرار […]

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