انفجار كبير يهز شمال سوريا

2020/07/15 | 22:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع انفجار في مستودع ذخيرة تابع لـ”قوات سوريا الديمقراطية” في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا كما أفاد مراسل RT في سوريا وتابع المراسل، إن الانفجار الذي وقع بالمستودع الذي يدعى “مجرجع” وراء محلج الحسكة، ناتج عن ارتفاع الحرارة.وأشار شهود عيان مدنيون، في تصريح لـRT، إلى أن سلسلة انفجارات حدثت في المستودع في أقصى […]

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