القبض على فنانة عربية هاجمت الأطباء

2020/07/15 | 22:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقي القبض على مغنية الراي الشهيرة في بلدها سهام الجابونية من قبل الشرطة الجزائرية، وذلك بسبب نشرها مقطع فيديو سمع فيه صوتها وهي تصرخ بطريقة هستيرية في أحد المراكز الطبية.وظهر بأنها تتهجم على الممرضين والأطباء حيث اتهمت هؤلاء بالإهمال وعدم أداء وظيفتهم كما يجب وبمحاولة الاعتداء عليها.وتبين أن الحادثة وقعت في المستشفى […]

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