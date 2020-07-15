مواد غذائية تمنع دوار الحركة في وسائط النقل

2020/07/15 | 22:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشفت الطبيبتان، فاطمة برانكو ونورية مونفوليدا، خبيرتا التغذية من إسبانيا، المواد الغذائية التي تساعد على تجنب الإصابة بدوار الحركة في وسائط النقل.وتشير صحيفة La Vanguardia، إلى أنه وفقا للخبيرتين، أفضل مادة غذائية لمنع دوار الحركة في وسائط النقل، هي الأرز، وخاصة النوع البني منه، على أن يتم طبخه بكمية قليلة من الماء.[…]

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