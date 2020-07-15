تركيا تسجل 947 إصابة و17 وفاة جديدة بفيروس كورونا مقابل 1013 شفاء

2020/07/15 | 22:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت تركيا، الأربعاء، تسجيل 947 إصابة و17 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقابل 1013 حالة شفاء من المرض.وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 947 ليصل إلى 215940 حالة.وتراجع مؤشر الإصابات اليومية بالفيروس […]

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