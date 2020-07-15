رسميًا.. تحديد موعد انطلاق الدوري العراقي الممتاز للموسم المقبل

2020/07/15 | 22:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد حددت اللجنة التطبيعية المكلفة بإدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم، موعد انطلاق الدوري الممتاز، للموسم المقبل 2020-2021.وقال مصدر من داخل لجنة المسابقات في تصريح صحفي ، "تم تحديد يوم 18 سبتمبر/ أيلول المقبل موعدا نهائيا لانطلاق الدوري".وفسر سبب اختيار هذا الموعد قائلا: "ذلك التوقيت سيتزامن مع انطلاقة أغلب دوريات العالم".ولفت إلى أن غلق سوق الانتقالات الصيفية "سيكون مطلع شهر سبتمبر/ أيلول المقبل".

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