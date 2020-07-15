مهاجمة رتل يحمل معدات للقوات الامنية في منطقة مكيشيفة بسامراء

2020/07/15 | 22:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تعرض رتل تابع للقوات الامريكية لهجوم مساء اليوم في في محافظة صلاح الدين.وذكرت مصادر ان عبوات ناسفة استهدفت رتلاً لشركة أمنية تحمل معدات للقوات الامريكية في مكيشيفة قرب سامراء بصلاح الدين .وتبنى تنظيم اطلق على نفسه ( المقاومة الإسلامية- اهل الكهف) مسؤولية عن الهجوم .وقال التنظيم في بيان ” بسم الله […]

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