2020/07/15 | 22:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد.. الطفل الخارق يخطف الانظار بعد حماية شقيقته من حيوان مفترس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/15 | 22:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. الطفل الخارق يخطف الانظار بعد حماية شقيقته من حيوان مفترس) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. الطفل الخارق يخطف الانظار بعد حماية شقيقته من حيوان مفترس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).