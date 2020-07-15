2020/07/15 | 22:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

رجح المستشار السابق لدى التحالف الدولي، كاظم الوائلي، اليوم الاربعاء، الغاء أو تأجيل زيارة رئيس مجلس...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مستشار سابق للتحالف الدولي: زيارة الكاظمي لواشنطن قد تلغى بسبب ’’اغلاق’’ البيت الابيض!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مستشار سابق للتحالف الدولي: زيارة الكاظمي لواشنطن قد تلغى بسبب ’’اغلاق’’ البيت الابيض!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).