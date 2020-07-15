مقتل 7 ارهابيين بقصف للتحالف الدولي في سلسلة جبال قراج

2020/07/15 | 22:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

اعلنت خلية الاعلام الامني ، اليوم الاربعاء، عن مقتل 7 ارهابيين بقصف للتحالف الدولي في سلسلة جبال قر...





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