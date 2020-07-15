نائب عن صادقون يدعو الكاظمي لعدم التفرد بالرأي في ملف التواجد الاميركي: ننتظر خطوة تخدم العراق اقتصادياً

2020/07/15 | 22:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداددعا النائب عن كتلة صادقون النيابية، أحمد الكناني، الاربعاء (15 تموز 2020)، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى عدم التفرد برأيه ومشاورة الشركاء السياسيين بملف اخراج القوات الامريكية من العراق.

وقال الكناني في حديث لبرنامج "اقصر الطرق"، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور نبيل جاسم على قناة الشرقية نيوز، إنه "ليس من مصلحة الكاظمي او مصلحة العراق السماح ببقاء القوات الاميركية"، داعيا "رئيس الوزراء الى مشاورة شركائه في هذا الملف وعدم الاستفراد برأيه لأنه الامر سيضر بوضع البلد الذي لا يتحمل المزيد من الازمات".

واضاف أن "الحكومة العراقية مطالبة بالمصداقية مع مجلس النواب والكتل السياسية بشان خروج القوات الاجنبية"، مبينا أن "الجو العام حالياً يؤكد ان تواجد القوات الاميركية في العراق غير شرعي وان بقيت فأن الامر سيعطى للفصائل مبرراً للعودة عن قرارها بانتظار الحل السياسي".

وعن زيارة رئيس هياة الاركان الامريكية الجنرال كينيث ماكنزي لبغداد، قال الكناني، إنه "من المفروض أن تبلغنا الحكومة بفحوى ما جرى خلال الزيارة بكل وضوح وشفافية لنتمكن من مساعدتها"، لافتا إلى أن "القوى السياسية لم تعلم بزيارة ماكنزي على الاطلاق".

وبين أن "رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي لم يستجب لطلب القوى السياسية بتحديد عدد القوات الاميركية التي تحتاجها الحكومة العراقية ومواقعها"، مشيرا إلى أن "الكاظمي تعهد قبل تسميته رئيساً للوزراء بأن يمضي بطريق اخراج القوات الاميركية من البلاد".

وعن زيارة الكاظمي لواشنطن أكد الكناني، أن "الحوار الستراتيجي الاولي كان شفافاً في نتائجه، ونتمنى ان يباغت الكاظمي القوى السياسية في العراق من خلال تحويل النشاط الاميركي من نشاط عسكري الى نشاط اقتصادي يصب بمصلحة العراق وفي خدمته".

وبشأن نشر منظومة السيروم في مبنى السفارة الامريكية ببغداد قال الكناني إن "هذا الامر غير موفق ابدا".

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