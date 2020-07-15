2020/07/15 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس المنافذ الحدودية يتعهّد للكاظمي بزيادة الإيرادات ودعم الموازنة العامة مجلس الوزراء يوافق على المضي بمشروع ماء البصرة الكبير خلال جلسة في المحافظة البصرة – الزمان قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها في محافظة البصرة امس الأربعاء، المضي بإجراءات التعاقد في مشروع ماء البصرة الكبير وإشراك المحافظة في أعمال المتابعة الدورية للمشروع والمضي بتوزيع […]

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