2020/07/15 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لودريان في زيارة جديدة إلى بغداد اليوم بغداد – عبد اللطيف الموسوي يبدأ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان زيارة الى بغداد اليوم الخميس، للقاء كبار المسؤولين .وقالت وزارة الخارجية في بيان امس أن (لودريان سيزور العاصمة بغداد يوم الخميس)، مضيفة أن (وزير الخارجية فؤاد حسين سيلتقي في مقر الوزارة نظيره الفرنسي وسيعقدان مؤتمراً […]

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