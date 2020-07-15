2020/07/15 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية: لا قرار بإحتساب التراكمي لطلبة الإعدادية بغداد – الزمان ..نفت وزارة التربية، وجود قرار باحتساب المعدل التراكمي لطلبة المرحلة الإعدادية، داعيةً إلى عدم تصديق إشاعات يطلقها من وصفتهم (ضعاف نفوس يبتغون إضعاف معنويات الطلبة).وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان امس إن (ما أثير في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من وجود قرار باحتساب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: لا قرار بإحتساب التراكمي لطلبة الإعدادية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية: لا قرار بإحتساب التراكمي لطلبة الإعدادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).