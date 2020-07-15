رئيس مجلس النواب يدعو الاعرجي لتغيير اسم مركز النهرين الى هاشم الهاشمي تخليدا لذكراه

2020/07/15 | 23:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارك رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، الى قاسم الاعرجي مهامه الجديدة، داعيا اياه الى تغيير اسم مركز النهرين بأسم مركز الشهيد هشام الهاشمي للدراسات الستراتيجية وفاءً لروحه التي بذلها للعراق وتخليدا لذكراه.وقال الحلبوسي في تغريدة له، على منصة تويتر، واطلعت عليها “تقدم”، “ما زالت الامم تخلد مبدعيها عبر ربط اسمائهم بالجامعات ومراكز …

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