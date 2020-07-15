الثالوث المسيحي والعقل الإنسانى - منسى موريس

2020/07/15 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منسى_موريس ماهو " الثالوث المسيحي " ؟و هل يتناقض مع العقل ؟ هل يتضمن هذا التصور عن الله أية إشارات لتعدد الآلهة ؟ هل المنطق والرياضيات يتعارضان مع الثالوث؟وهل هو عقيدة دخيلة على المسيحية؟ وماهى الإشكالات التى يتخذها البعض ضد هذا التصور عن الألوهة ؟لقد كانت عقيدة الثالوث على مدار تاريخ الفكر المسيحي تُمثل إشكالية ليست فقط بالنسبة لغير المؤمنين بالمسيحية لكن بالنسبة لبعض المسيحيون أيضاً وهذه الإشكالية سا ......





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