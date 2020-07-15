الناطق باسم القائد العام: مقتل ما يسمى بوالي بغداد ومساعده الإعلامي ونائبه الحربي

2020/07/15 | 23:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاربعاء، تمكن جهاز المخابرات الوطني من قتل ما يسمى بوالي بغداد ومساعده الإعلامي ونائبه الحربي.

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