الحلبوسي يدعو الاعرجي لتغيير اسم مركز النهرين إلى الشهيد هشام الهاشمي

2020/07/15 | 23:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي الى تغيير اسم مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية الى اسم مركز الشهيد هشام الهاشمي.

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