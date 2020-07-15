الكاظمي يأمر بتغيير 4 مدراء ومعاونيهم في ميناء ام قصر بمحافظة البصرة

2020/07/15 | 23:23 - المصدر: قناة التغيير

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في إطار حملته الكبيرة لفرض هيبة الدولة على المنافذ الحدودية في عموم العراق وخلال زيارته الى محافظة البصرة.

أمر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتغيير أربعة مدراء ومعاونيهم في ميناء ام قصر، وهم حميد حسين علي، مدير مركز ام قصر الشمالي، وعلاء عبد المنعم داود، مدير مركز ام قصر الجنوبي، وعبد الجليل صبحي جاسم، مدير مركز ام قصر الأوسط، الى جانب مؤيد ياسين عبد الجبار، مدير كمرك بوابة البصرة.

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