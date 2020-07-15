2020/07/15 | 23:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادوجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاربعاء، بتشكيل لجنة تحقيقية وايفادها الى محافظة كركوك لغرض التحقيق والوقوف على تفاصيل حادثة مستشفى كركوك.وذكر بيان للداخلية ، ان "اللجنة مهمتها الوقوف على تفاصيل القضية التي جرى تداولها من خلال مواقع التواصل الإجتماعي وبعض وسائل الإعلام ومضمونها تقييد عناصر من الشرطة لرجل توفت زوجته بفيروس كورونا بسرير الزوجة المتوفاه بعد قيامه بتحطيم بعض اجهزة وممتلكات مستشفى كركوك العام موقع الحادث حسب ما جرى تداوله".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يعلن تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ما حصل بكركوك) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يعلن تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ما حصل بكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).