حكومة كردستان تمنع دخول واستيراد 7 محاصيل زراعية

2020/07/15 | 23:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اصدرت حكومة اقليم كردستان، الاربعاء، قرارا يقضي بمنع دخول 7 محاصيل زراعية، اعتبارا من الشهر المقبل والى اشعار اخر، وذلك لوفرتها و من أجل حماية المنتج المحلي.وذكرت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة الإقليم في بيان ، انه "استنادا الى قانون حماية وتطوير المحاصيل الزراعية المرقم 4 لسنة 2008 وبهدف حماية المنتج المحلي لفلاحي الاقليم، تقرر منع استيراد المحاصيل الآتية من الخارج (الرمان، التين، التفاح، الرقي، البطاطس، الخيار والعسل) الى امد غير معلوم.وحذر البيان أي "قاطع في ’علاوي’ الفواكه والخضر من عرض المنتجات الممنوعة من الاستيراد ستتم معاقبة ذلك القاطع"، لافتا الى ان "العقوبة تتضمن اغلاق القاطع لمدة أسبوع واحد".

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