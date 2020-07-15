2020/07/15 | 23:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادتنشر كلكامش برس، ابرز توصيات لجنة المسابقات بخصوص دوري الكرة الممتاز▪️انطلاق الدوري في ال(١٨) من ايلول، اي بعد (٤) ايام من اخر استحقاق ودي للمنتخب الوطني والتي سيخوضها في ال٣ و ٨ و ١٤ من ايلول.▪️تماشياً مع الاطر الزمنية لانتقالات اللاعبين سيتم منح الاندية مدة (٥٠) يوما من (٢٠) تموز الى (١٠) ايلول، كفترة الانتقالات الصيفية.▪️فيما تكون فترة الانتقالات الشتوية من (١٠) كانون الثاني ٢٠٢٠ الى (١٠) شباط ٢٠٢١.▪️الـ(٢٢) من شهر اب سيكون موعداً لاجراء قرعة الدوري.▪️عدم التأجيل او ايقاف المسابقة الا في حال ايام FIFA DAY، على ان يتم مراعاة خدمة المنتخب الوطني وهو يدافع عن حلم الشعب العراقي للوصول الى المونديال بما لا يؤثر على المسابقة.▪️سيتم مراعاة الجداول الزمنية الخاصة بمشاركات الاندية اسيويا وعربيا وربما خليجياً، لضمان عدم الضغط على ممثلي الكرة العراقية خارجياً.▪️تشكيل لجنة برئاسة الكابتن غانم عريبي لتصديق عقود اللاعبين للموسم المقبل.▪️مخاطبة الاندية ال(٢٠) لتحديد ملاعب فرقهم بكرة القدم بكتاب رسمي قبل موعد اجراء القرعة.▪️تشكيل لجنة مشتركة من لجنة المسابقات و القناة الناقلة من اجل التهيئة لكراس الدوري في موعد اقصاه السابع من ايلول المقبل.

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