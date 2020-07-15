الصحة توضح للخريجين الجدد من كوادرها بشأن تعيينهم

2020/07/15 | 23:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداداصدرت وزارة الصحة ، اليوم الاربعاء، توضيحا للخريجين الجدد من كوادرها بشأن تعيينهم.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة (بغداد اليوم) انها " تتواصل مع الجهات ذات العلاقة لهدف متابعة موضوع تعيين الخريجيين الجدد وحسب قانون التدرج الطبي والصحي وتعديلاته منذ فترة طويلة"، مؤكدة "مساندة مطالبة الخريجين كونهم يطالبون بحق مشروع وضمن القانون وكذلك الوزارة بحاجة ماسة لخدماتهم وهي تخوض اشرس معركة وبائية مرت على العالم".واضافت انها "تعمل بجهود كبيرة لاستكمال متطلبات التعيين للخريجين الجدد رغم انشغالها بالوضع الحالي، مشيرة الى "ضرورة استمرار سلمية تظاهراتهم ، لكي لا تعرقل عمل الوزارة في هذه الفترة الحرجة".

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