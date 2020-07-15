الناطق باسم القائد العام يعلن مقتل مايسمى بوالي بغداد ومساعده الإعلامي ونائبه الحربي

2020/07/15 | 23:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الاربعاء، تمكن جهاز المخابرات الوطني من قتل مايسمى بوالي بغداد ومساعده الإعلامي ونائبه الحربي.

وقال رسول في بيان، انه "وفقاً لمعلومات دقيقة، ‏جهاز المخابرات الوطني العراقي ‏وبعملية خاصة وخاطفة ونوعية، يتمكن من قتل ما يسمى والي بغداد الإرهابي المدعو "عمر شلال عبيد ويده الإعلامية المدعو ليث جمال الملقب ابو البراء ونائبه الذي يحمل الجنسية العربية قتال المهاجر".

واضاف، ان "الأبطال في جهاز المخابرات الوطني العراقي سبق وان تمكنوا من قتل الوالي السابق المدعو احمد عيسى الملقب ابو طلحة، ليحل محله المقتول لاحقاً المدعو عمر شلال".

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