ادارة نادي امانة بغداد تجدد الثقة بالمدرب حمد وجهازه المساعد

2020/07/15 | 23:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادجددت ادارة نادي امانة بغداد ثقتها بالمدرب عصام حمد لقيادة اسود العاصمة في مباريات الموسم المقبل.وقال السيد فلاح المسعودي، رئيس النادي، إن "نادي أمانة بغداد نجح في تجديد الثقة بالمدرب عصام حمد لقيادة الفريق للموسم الثالث تواليا، يساعده المدرب وسام طالب، فيما اختير رعد سلمان مدربا للياقة، وسيتولى هيثم خليل مهمة تدريب حراس المرمى".وأشاد المسعودي "بالجهاز الفني"، مبينا إن "وجود المدرب عصام حمد على رأس الهرم التدريبي مكسب كبير للفريق.مؤكدا قدرته على خلق فريق منافس ومتماسك، نظراً للجدية والرؤية الفنية الثاقبة التي يمتاز بها، وسعيه الدائم لتحقيق الانتصارات".من جهته، قدم المدرب عصام حمد "الشكر والامتنان لإدارة النادي، لوضع ثقتها فيه".وقال إن "هذا دليل واضح على تطور العمل الإداري في نادي أمانة بغداد وتقدمه"، معرباً عن "أمله إستمرار هذا النسق الذي يوازي ويتفوق على بعض الأندية الأخرى".وأعرب حمد عن "سعادته بتجديد الثقة به وخوضه التجربة الثالثة فيه".واوضح إن "هذا النادي بمثابة البيت الدافئ لي، وشكر إدارة النادي على منحه هذه الثقة".ووعد الجميع "بخلق فريق منافس يعكس ويشرف تاريخ أمانة بغداد، ويرتقي لطموحات إدارته الناجحة".

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