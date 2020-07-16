2020/07/16 | 00:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان من وزارة الصحة حول تعيينات الخريجين الجدد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/16 | 00:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من وزارة الصحة حول تعيينات الخريجين الجدد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من وزارة الصحة حول تعيينات الخريجين الجدد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).