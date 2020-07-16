ارسنال يسقط ليفربول بهدفين

2020/07/16 | 00:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر ليفربول بطل الدوري الإنجليزي هذا الموسم أمام مضيفه أرسنال بهدفين لهدف، اليوم الأربعاء، على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة 36 من المسابقة.تقدم الليفر بهدف ساديو ماني في الدقيقة 20، ورد الجانرز بثنائية لألكسندر لاكازيت وريس نيلسون في الدقيقتين 32 و44.رفع الفريق اللندني رصيده إلى 53 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد بطل البريميير ليج عند 93 نقطة في الصدارة.

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