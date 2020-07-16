الخارجية تكشف عن أجندة زيارة لودريان

2020/07/16 | 00:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، اليوم الاربعاء، عن ابرز محاور زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الى بغداد.

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