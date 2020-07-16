مجلة عراقية تطلق مسابقة “النفري” الشعرية.. والجوائز قد “تقحم” الشباب بعالم الشهرة مبكرًا

2020/07/16 | 00:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت مجلة الدراويش، إطلاق مسابقة “النفري” للشعراء الشباب بدورتها الأولى، مقابل جوائز ومكافآت متمثلة بطبع منجزات الشاعر واشراكها في معارض الكتاب التي تشارك فيها دار الدراويش.وكشف رئيس تحرير المجلة الشاعر هلال كوتا في حديث لـ”يس عراق”، سعي المجلة بالتعاون مع دار الدراويش للنشر والترجمة الى الاهتمام بشريحة الشعراء الشباب ولخلق مناخ […]

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