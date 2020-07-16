إختطاف ناشط بالاحتجاجات من ساحة التحرير وسط بغداد

2020/07/16 | 00:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد شهود عيان ومصادر اعلامية يوم الخميس باختطاف ناشط بالاحتجاجات من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وقال الشهود والمصادر ان مجموعة مسلحة تستقل سيارة نوع "مهافي" بيضاء اللون اختطفت الناشط بالاحتجاجات "حمزة كاظم" بتهديد السلاح من وسط ساحة التحرير مركز التظاهرات في بغداد.

وسقط 600 قتيل في أعمال عنف رافقت الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة منذ تشرين الأول أكتوبر الماضي.

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