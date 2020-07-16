تاريخ الأوبئة(11) ومسكه ختام: الوباء هو الرأسمالية والرأسمالية هي الوباء - عبد المجيد السخيري

2020/07/16 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_المجيد_السخيري إذا كانت الملكية الخاصة هي أصل جميع الشرور، كما قال أحد فلاسفة الأنوار، فإن الرأسمالية، باعتبارها التتويج التاريخي لتطور التشكيلات الاقتصادية- الاجتماعية القائمة على تقديس الملكية الخاصة والفردية لوسائل الانتاج، هي الشكل التاريخي الذي وجدت فيه أسوء وأقبح الشرور التي أفرزتها الانقسامات الطبقية على مر التاريخ شروط تجددها وتلاقحها، بداية من أعظم الشرور، وهو استغلال الانسان لأخيه الانسان، وليس انتهاء ......





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