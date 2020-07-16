2020/07/16 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي في منتصف التسعينات كان لي صديق والدته في غاية البساطة والتدين والتلقائية وتتحدث بدون مناورة سألتها يوما ونحن في الطريق إلى أحد المزارات الدينية البعيدة عن علاقتها بأبي الفضل العباس بن الإمام علي عليه السلام ، قالت ما طلبت منه يوما شيء ورد طلبي ، قلت لها متعجبا الأمر أليس بيد الله وليس بيد أبي ، أجابتني مستنكرة وبحده ((مو بكيف الله اذا العباس يريد شيء لا يقول الله لا)) ، لا أبرر ولا أنفي ولا أستنك ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراقيون ومن يقتلهم ولماذا يقتلون؟ - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراقيون ومن يقتلهم ولماذا يقتلون؟ - عباس علي العلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).