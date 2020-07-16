ارسنال يقلب الطاولة ويهزم ليفربول بهدفين في البريمرليغ

2020/07/16 | 00:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشلليفربول،المتوّج بلقبه الاول منذ ثلاثة عقود في تحطيم الرقم القياسي لمانشستر سيتي بعدد النقاط المسجلة في موسم واحد، بعد خسارته على أرض أرسنال2-1، في المرحلة 36 من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

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