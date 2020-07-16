2020/07/16 | 00:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منظمة التجارة العالمية تختار مديراً عاماً لها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/16 | 00:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة التجارة العالمية تختار مديراً عاماً لها) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة التجارة العالمية تختار مديراً عاماً لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).